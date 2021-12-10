Первая хорошая новость – Великобритания выделит дополнительный миллиард фунтов на инвестиционные проекты в Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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На что потратят деньги

Эти деньги, согласно планам, потратят на:

здравоохранение;

инфраструктуру;

увеличение товарооборота;

зеленую энергетику.

В целом, по словам Дмитрия Кулебы, всего за 2021 год Украина и Британия вдвое увеличили объемы торговли, углубили сотрудничество в противодействии агрессии России. Также начали воплощать целый комплекс мер по продвижению интеграции Украины в ЕС и НАТО.



Встреча Дмитрия Кулебы и Лиз Трасс​ / Фото МИД Украины

Напомню, что в октябре 2020 года Владимир Зеленский и Борис Джонсон подписали историческое соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическому партнерству между Украиной и Британией. И это соглашение, похоже, только набирает обороты.

Посетить Британию будет проще

Что касается каждого из нас, то здесь тоже есть хорошие новости. Похоже, совсем скоро сможем намного проще ездить в Великобританию.

Ведь в совместном коммюнике стороны обещают упростить визовый режим. Конечно, это не произойдет уже завтра, но сам факт того, что старт этому процессу заложен, говорит о многом.

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Зависимый ЕС

Такое усиление стратегических отношений с Украиной выгодно и самой Великобритании. Лиз Трасс заявила, что ЕС остается главным партнером британцев, несмотря на все разногласия, но он становится всё более зависимым от России и Китая. Это кредиты, технологии и даже газ.

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На сегодняшний день большинство стран еврозоны имеют долги перед Пекином, а доля российского газа в Европе составляет более 40%. Это уже плохой сигнал для будущих отношений, ведь Лондон наоборот пытается уйти от этой зависимости, в то время как ЕС в неё закапывается.

"Стратегическая автономия"

Потому Британия стремится обеспечить своеобразную "стратегическую автономию" от Москвы и Пекина. Но как это сделать? По словам британцев просто – нужно самим больше вкладывать в те страны, которые готовы противостоять России и Китаю.

В будущем они смогут стать сильной альтернативой китайскому и российскому влиянию. Проще говоря – Лондон пытается вырвать из лап Путина и Си Цзиньпина те страны, которые все еще могут быть под их влиянием.

Не стоит забывать о военной помощи Британии, которая уже реализует договоренности по постройке новых военных баз ВМФ Украины, ракетных катеров и кораблей. Но, согласно совместному коммюнике, это только начало и дальше наши отношения в оборонной сфере будут увеличиваться.

Выжать максимум из статуса партнера по НАТО

Британская сторона заявила, что в ее интересах помочь Украине выжать максимум из своего статуса партнера по НАТО, потому британцы лоббируют наши интересы в Альянсе. Также Лондон обещает провести больше совместных военных учений и увеличить помощь в реформировании Вооруженных сил Украины.

К тому же Британия взяла на себя обязательство склонить своих европейских партнеров к более решительным мерам против агрессии России. Отдельным пунктом глава британского МИД Лиз Трасс выделила вопрос "Северного потока-2".



Лондон продолжает лоббировать интересы Украины / Фото МИД Украины

По ее словам, запуск российского газопровода принесет только вред Украине. Поэтому Британия готова сделать всё возможное, чтобы получить гарантии, что в случае его запуска, наша страна не пострадает.

Мощная ось "Великобритания – Украина"

Уже на этом этапе можно резюмировать, что ось Великобритания-Украина на сегодня является одной из самых мощных. Это особенно важно перед лицом вероятного вторжения России в Украину.

Дмитрий Кулеба изложил свое виденье противодействия вероятной войне – Запад должен обеспечить экономическое и политическое давление, а Украина готова сражаться с врагом на украинской земле.

В ответ на это, новый министр обороны Великобритании адмирал Тони Радакин уже заявил, что вероятное вторжение Путина в Украину станет самой страшной трагедией со времен Второй мировой войны. Поэтому призвал Запад действительно помочь Украине предотвратить войну.

Резюмируя – пока ЕС в лице Франции и Германии пытаются успокоить сами себя, продолжая вести бизнес с Россией и Китаем, Великобритания становится всё более надежным партнером Украины, который все же трезво оценивает ситуацию.