В результате сотни пешеходов и водителей не имели возможность добраться до другой части города. Поэтому Лондон сковали огромные пробки.

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Тауэрский мост в Лондоне не могут опустить

Проблемы на Тауэрском мосту возникли после прохождения большого корабля. В полиции подтвердили, что он застрял в поднятом положении из-за "технической неисправности".

Сейчас ни правоохранители, ни представители корпорации, которой принадлежит мост, не назвали причину. После того как большое судно прошло необходимое расстояние, мост остался разведенным. Из-за этого прервалось пешеходное и автомобильное сообщение.

Корпорация, владеющая Тауэрским мостом, уже прокомментировала инцидент. "Мы работаем, чтобы решить вопрос как можно скорее", – заявил представитель City of London Corporation.

Лондонская полиция призвала жителей и гостей города избегать поездок в район моста и искать объездные пути. Сейчас он закрыт как для водителей, так и пешеходов.

Справка. Тауэрский мост открывается около 800 раз в год, чтобы пропустить большие суда. Чтобы избежать аварий или неисправностей, время открытия сооружения для кораблей обсуждается минимум за сутки.

Тауэрский мост ломается не впервые