Так, недавно на сайте Forbes было опубликовано большое интервью с российским инвестором и CEO Михаилом Кокоричем. Ранее не менее масштабный разговор с ним появился в издании The Bell, а ключевые выдержки оттуда перебрались на ресурс VC. Очевидно, что Кокорич, который за последние годы попал в несколько громких репутационных скандалов, теперь пытается исправить ситуацию.

Манипуляции с данными

Михаил Кокорич известен тем, что в 2017 году создал в США стартап Momentus Space – компания занимается разработкой космического буксира, который должен перемещать спутники между орбитами. В определенный момент Momentus Space оценивали в 1,2 миллиарда долларов. Однако акции компании упали после того, как Комиссия по ценным бумагам США обвинила Кокорича во введении инвесторов в заблуждение.

Все дело в том, что российский предприниматель с первых дней создания Momentus Space занимался лишь одним – поиском инвесторов. До конца 2019 года компания не имела доходов и нуждалась в дополнительном капитале для финансирования своего роста, фактически, Momentus находилась в режиме постоянного сбора средств.

Для привлечения капитала Кокорич был готов на многое. Так, чтобы продемонстрировать "коммерческую жизнеспособность двигателя" для вывода спутников на орбиты и вселить в инвесторов "абсолютную уверенность" в 2019 году Кокорич анонсировал миссию "El Camino Real". Однако запуск экспериментальной установки в рамках этого проекта был заведомо провальный. Как следствие, Кокорич получил предсказуемо плохие результаты, которые, по оценкам экспертов, "не дают возможности использовать продукты в коммерческих целях".

Однако Кокорич скрыл эту информацию – на презентациях говорил инвесторам, что испытания прошли успешно и демонстрировал сфальсифицированные данные об их результатах, а также давал заведомо ложные оценки будущей прибыли компании и "предсказывал" до 2027 года выручку в 4 миллиарда долларов.

С помощью таких манипуляций предприимчивый бизнесмен смог привлечь 175 миллионов долларов, продавая акции по 10 долларов.

Следующим шагом для Кокорича стало обретение публичного статуса для Momentus. Для этого он использовал подставную компанию Stable Road Acquisition Corp, которая не проводит собственных операций.

Летом и осенью 2020 года Кокорич и генеральный директор Stable Road согласовали подробности слияния двух компаний. В ходе этих переговоров Кокорич вновь скрыл подробности провальных испытаний.

При этом дела у компании шли так себе – в 2020 и 2021 году Momentus Space провалила все запросы на сертификацию и не получила ни одного разрешения на запуск ракет в космос. Это тоже скрывалось от инвесторов и партнеров.

Дело закончилось тем, что в 2021 году на Михаила Кокорича было открыто судебное дело от имени окружного суда США округа Колумбия. Ему предъявлено обвинение в 99 тезисах.

Более того, деятельность Кокорича привлекла внимание правительства США.

По данным расследования журнала Quartz, российскому бизнесмену запретили "работать с продуктами его собственной компании" из-за правил США, направленных на защиту передовых космических технологий от геополитических соперников Штатов, в частности, России.

Первое предупреждение от Департамента безопасности за нарушение этих правил Momentus получила еще в 2019 году.

А в январе 2021 года Министерство обороны США заявило, что "компания Momentus представляет опасность для национальной безопасности".

Перевод Momentus в публичную сферу путем слияния с Stable Road требовался Кокоричу чтобы избежать специфических проверок со стороны Минобороны США, однако в итоге это ему не удалось.

Правительство США присвоило технологиям Momentus статус "имеющим двойное применение" – как в гражданских целях, так и в военных.

Чертежи для "Роскосмоса" и побег в Швейцарию

Кокорич не стал ждать жесткой реакции американских властей и покинул пределы США. Сейчас он скрывается в Швейцарии без возможности посетить Россию. В политическом убежище в Штатах, рабочих визах и других просьбах Кокоричу отказано.

Более того, сегодня им заинтересовалось ФБР. По данным источников, Кокорич через Dropbox передал "Роскосмосу" чертежи космического деплоера (металлическое соединительное кольцо, важный элемент в ракетостроении, который используется для соединения спутника и ракеты).

После прибытия в Швейцарию, по указанию местных спецслужб, его подвергли тщательному обыску, но ничего незаконного не нашли и в страну его все же пустили.

Попытка восстановить имидж

Сегодня из Швейцарии Кокорич делает все, чтобы "отбелить" свою репутацию. Во время общения с журналистами он всячески избегает темы манипуляций с данными об испытании, а все проблемы с законом в США объясняет своим российским гражданством. Он много рассказывает о космосе, развитии человечества, инновациях, а еще активно рекламирует свой новый стартап – компанию Destinus.

Кокорич позиционирует себя, как бизнесмена-инноватора. И иногда ему удается ввести в заблуждение даже солидные СМИ. Однако от реальных фактов из его трудовой биографии, этому предприимчивому дельцу отмахнуться не удастся.