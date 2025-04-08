Это часть дискредитационной кампании против мэра Киева Виталия Кличко. Об этом заявили в коммунальной организации "Муниципальная охрана", передает 24 Канал.

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Можно провести проверку и аудит

В компании объяснили, что отдельные депутаты пытаются заработать политические дивиденды на попытке подорвать их репутацию, откровенно манипулируют и врут.

На этот раз мы решили ответить на очередную манипуляцию, ведь распространенная в медиа со ссылкой на депутата Киевсовета от "Слуги народа" информация о нашей организации – откровенно ложная и является частью кампании против мэра Киева Виталия Кличко,

– заявили в КО "Муниципальная охрана".

Там отмечают, что отчет о деятельности организации есть в открытом доступе, и с ним может ознакомиться каждый.

Кроме того, в организации выразили убеждение, что правоохранительные органы готовы по первому обращению о возможных противоправных действиях провести детальную проверку и аудит деятельности "Муниципальной охраны".

В КО сообщают, что основная задача "муниципалов" – охрана имущества территориальной общины Киева, прежде всего социально важных объектов: школ, больниц, транспортной инфраструктуры и тому подобное.

В первые дни полномасштабного российского вторжения более 75% работников "Муниципальной охраны" – 533 из 688 человек – добровольно вступили в ряды Вооруженных Сил Украины, Сил территориальной обороны и добровольческих формирований территориальных общин.

Сейчас 389 работников являются мобилизованными в ВСУ, а это – более 54% от количества военнообязанных (720 человек), или 24% от общей штатной численности организации (1600 работников).

23 мобилизованные работники "Муниципальной охраны" отдали свою жизнь за независимость и территориальную целостность Украины, еще четверо работников – пропали без вести, подчеркивают в КО.