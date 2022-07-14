Такие сообщения призваны содействовать вовлечению россией Беларуси в широкомасштабную войну против нашего государства. В Главном управлении разведки Минобороны Украины отреагировали на лживые заявления российских и белорусских СМИ.

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ВСУ неукоснительно соблюдают нормы международного права

По данным украинской разведки, в последнее время российские и белорусские средства массовой информации активно ведут сообщения о якобы подготовке Вооруженных Сил Украины к нанесению ударов по объектам на территории Беларуси.

Среди таких объектов, как одну из приоритетных целей, пропагандисты упоминают, в частности, белорусскую станцию из состава системы предупреждения о ракетном нападении "Волга 1".

Служба связей с общественностью ГУР МО Украины уполномочена заявить, что подобные сообщения являются составной частью системы информационно-психологических операций, проводимых россией с целью втягивания беларуси в захватническую войну на территории Украины и сокрытия военных преступлений, совершивших и продолжающих совершать российские территории Украины,

– заявили в ГУР МО.

Отмечается, что подобные публикации о якобы подготовке к ударам Украины по территории Беларуси абсолютно не соответствуют действительности. Вооруженные Силы Украины продолжают защищать наше государство от оккупантов и при этом неукоснительно соблюдают нормы международного права.

Напомним, что Россия продолжает использовать территорию Беларуси для ударов по объектам в Украине. Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что ныне российские оккупанты располагают всеми без исключения белорусскими аэродромами.

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