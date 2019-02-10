"Ложись, Бандера": руководителю полиции Киева стыдно за сотрудника, обещает наказать – видео

9 февраля в Киеве на Подоле полиция задержала активистов с плакатами "Кто заказал Катю Гандзюк?". В сети появилось видео конфликта силового задержания, на котором один из сотрудников спецназа кричит "Ложись, Бандера".

На брифинге руководитель полиции Киева Андрей Крищенко сказал, что извиняется за правоохранителя, который выкрикнул "Ложись, Бандера" во время задержания участников акции праворадикалов возле Подольского райотдела полиции Киева.

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Я лично прошу прощения за действия этого сотрудника, считаю это недопустимо. Такого не должно быть. Эти сотрудники будут наказаны. Нам есть над чем работать. Мне лично стыдно,

– сказал Корищенко.

Он отметил, что пока имен правоохранителей не могут разглашать, так как сейчас проводят досудебное расследование. Решение относительно действий правоохранителей должно выносить Государственное бюро расследований.

Однако в социальных сетях объявили о начале по сбору информации о полицейских. Информацию о семье полицейских собирают, чтобы "поздравить жен правоохранителей с 8 марта", добавил Синицын.

Более того, Крищенко отметил, что против "человека, который без формы на видео наносил удары, будет возбуждено уголовное производство".

Глава Нацональной полиции Украины Сергей Князев у себя на Facebook-странице также извинился за поступок правоохранителя. "Я тоже бандеровец", – отметил он.

Смотрите видео как правоохранитель, применяя силу к активисту, кричит "Ложись, Бандера":

Что известно о нападении на актвистив с плакатами "Кто заказал Катю Гандзюк"?

9 февраля в Киеве на Подоле, где должна проводить встречу с избирателями кандидат в президенты Юлия Тимошенко, полиция задержала и забрала в райотдел активистов с плакатами "Кто заказал Катю Гандзюк?". Активист планировали поинтересоваться у Тимошенко, когда она уволит с должности главу Херсонского облсовета, член "Батькивщины" Владислава Мангера. Именно его активисты и отец Гандзюк подозревают в причастности к организации нападения на Екатерину.



Правоохранители заявили, что в их служебном автомобиле молодчики выбросили зеленку, а уже в управлении полиции у них изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет.



После задержания активистов в отделение полиции прибыли их друзья и потребовали отпустить всех задержанных. В полиции говорят, что уже после того, как задержанных отпустили, под дверью отделения началась стычка и против правоохранителей применили газовые баллончики. В результате задержали около 40 человек, а 3 полицейских доставили в больницу.



Активисты же отмечают, что примерно десять из них окружили и задержали без всяких объяснений. По словам очевидцев, задержание было жестоким: спецназовцы вбежали в райотдел и начали всех бить. Впоследствии активистов таки отпустили.



Кроме того, к дому министра внутренних дел Украины Арсена Авакова приехало несколько десятков активистов, требующих отпустить задержанных. 50 протестующих решили пикетировать дом главы МВД с требованием отпустить задержанных активистов. Аваков, в свою очередь, заступился за полицию.