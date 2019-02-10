15:15
10 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗАДЕРЖАНИЕ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ ПО ПОВОДУ ГАНДЗЮК НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ностальгия России за СССР. Цирк Путина
      Вєсті Кремля
      22:47, 9 февраля
      Вести. UA. Жир: Что скрывает Насиров. Лексика третьего тысячелетия
      Вєсті.UA
      19:32, 9 февраля
      Тайный мир игорного бизнеса: как работают и маскируются нелегальные заведения в Украине
      ЦРУ
      09:00, 8 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Выборы как праздник
      Згадати все
      00:55, 9 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗАДЕРЖАНИЕ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ ПО ПОВОДУ ГАНДЗЮК НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      "Ложись, Бандера": руководителю полиции Киева стыдно за сотрудника, обещает наказать – видео

      396 Читати новину українською
      "Ложись, Бандера": руководителю полиции Киева стыдно за работника, обещает наказать
      "Ложись, Бандера": руководителю полиции Киева стыдно за работника, обещает наказать / 24 канал

      9 февраля в Киеве на Подоле полиция задержала активистов с плакатами "Кто заказал Катю Гандзюк?". В сети появилось видео конфликта силового задержания, на котором один из сотрудников спецназа кричит "Ложись, Бандера".

      На брифинге руководитель полиции Киева Андрей Крищенко сказал, что извиняется за правоохранителя, который выкрикнул "Ложись, Бандера" во время задержания участников акции праворадикалов возле Подольского райотдела полиции Киева.

      Читайте также: Аваков встал на защиту полиции, которая задержала и избила участников акции "Кто заказал Катю Гандзюк"

      Я лично прошу прощения за действия этого сотрудника, считаю это недопустимо. Такого не должно быть. Эти сотрудники будут наказаны. Нам есть над чем работать. Мне лично стыдно,
      сказал Корищенко.

      Он отметил, что пока имен правоохранителей не могут разглашать, так как сейчас проводят досудебное расследование. Решение относительно действий правоохранителей должно выносить Государственное бюро расследований.

      Однако в социальных сетях объявили о начале по сбору информации о полицейских. Информацию о семье полицейских собирают, чтобы "поздравить жен правоохранителей с 8 марта", добавил Синицын.

      Более того, Крищенко отметил, что против "человека, который без формы на видео наносил удары, будет возбуждено уголовное производство".

      Глава Нацональной полиции Украины Сергей Князев у себя на Facebook-странице также извинился за поступок правоохранителя. "Я тоже бандеровец", – отметил он.

       

      Смотрите видео как правоохранитель, применяя силу к активисту, кричит "Ложись, Бандера":

      Что известно о нападении на актвистив с плакатами "Кто заказал Катю Гандзюк"?
      9 февраля в Киеве на Подоле, где должна проводить встречу с избирателями кандидат в президенты Юлия Тимошенко, полиция задержала и забрала в райотдел активистов с плакатами "Кто заказал Катю Гандзюк?". Активист планировали поинтересоваться у Тимошенко, когда она уволит с должности главу Херсонского облсовета, член "Батькивщины" Владислава Мангера. Именно его активисты и отец Гандзюк подозревают в причастности к организации нападения на Екатерину.

      Правоохранители заявили, что в их служебном автомобиле молодчики выбросили зеленку, а уже в управлении полиции у них изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет.

      После задержания активистов в отделение полиции прибыли их друзья и потребовали отпустить всех задержанных. В полиции говорят, что уже после того, как задержанных отпустили, под дверью отделения началась стычка и против правоохранителей применили газовые баллончики. В результате задержали около 40 человек, а 3 полицейских доставили в больницу.

      Активисты же отмечают, что примерно десять из них окружили и задержали без всяких объяснений. По словам очевидцев, задержание было жестоким: спецназовцы вбежали в райотдел и начали всех бить. Впоследствии активистов таки отпустили.

      Кроме того, к дому министра внутренних дел Украины Арсена Авакова приехало несколько десятков активистов, требующих отпустить задержанных. 50 протестующих решили пикетировать дом главы МВД с требованием отпустить задержанных активистов. Аваков, в свою очередь, заступился за полицию.

      blog_ava
      Обрушение Крымского моста может привести к катастрофе, – Тука
      сегодня
      2466
      Теги: Полиция Новости Киева Новости Украины Задержание участников акции по поводу Гандзюк Новости политики столкновения Екатерина Гандзюк
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Брати з Кривого Рогу перетворили закинуту будівлю на культурно-громадський центр
      сегодня , 15:00 Брати з Кривого Рогу перетворили закинуту будівлю на культурно-громадський центр
      Ukrainer 72
      44 кандидати в президенти: хто усі ці люди
      сегодня , 14:00 44 кандидати в президенти: хто усі ці люди
      Крістіна Бердинських 91
      "Непотрібно ховатися – треба йти захищати Україну"
      сегодня , 12:00 "Непотрібно ховатися – треба йти захищати Україну"
      Повернись живим 760
      Главные новости, 9 февраля: планы спецслужб РФ по поджогу церквей, задержанию активистов в Киеве
      сегодня , 09:02 Главные новости, 9 февраля: планы спецслужб РФ по поджогу церквей, задержанию активистов в Киеве
      781
      Украина разбивает мечты России о "холодоморе"
      сегодня , 08:40 Украина разбивает мечты России о "холодоморе"
      Злой Одессит 2213
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Качинский едет в Киев и призывает ЕС немедленно отреагировать на события в Украине
       30 ноября 2013 , 19:35 10
      Софийский собор может стать главным для УПЦ: 10 фактов о нем
       15 декабря 2018 , 10:02
      Тренер Карпат прокомментировал поражение от Зари и оценил уровень чемпионата Украины
       10 ноября 2018 , 22:06
      Рафаилов – о посещаемости матчей Зари: Хоть Wi-Fi, хоть горячий чай раздавай, ничего не поможет
       26 декабря 2018 , 09:18
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук