Суд арестовал капитана полиции Киева, подозреваемого в избиении лежащего активиста

Печерский райсуд Киева 12 февраля избрал меру пресечения работнику Подольского управления полиции Василию Мельникову. Его подозревают в превышении власти или служебных полномочий, что сопровождалось насилием. Говорится об инциденте 9 февраля в Подольском райотделе, когда милиционер без формы ногами бил лежащего активиста.

Суд принял старшего оперуполномоченного, капитана полиции Мельникова под стражу сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 115 тысяч гривен, сообщил из зала суда корреспондент 24 канала.

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Прокуроры просили суд арестовать Мельникова, но без права внесения залога. Работника полиции, подозреваемого в избиении ногами праворадикалов, отстранили от должности сроком на 2 месяца.

"Мельников В.Н. с целью недопущения активистов в отделение, действуя вопреки требованиям статей о Нацполиции, и будучи знакомым с положениями, находясь в коридоре здания, будучи представителем власти, действуя умышленно, нанес 2 удара ногой в спину активисту. Продолжая свои действия, сразу вышел за активистом, оскорбляя личное достоинство потерпевшего нанес 4 удара по голове и рукам потерпевшего, который в то время уже лежал на асфальте. Согласно справке из больницы, у активиста обнаружено – ушиб мягких тканей", – рассказал прокурор.

Прокурор заявил, что выдвинутое Мельникову подозрение обосновано рядом собранных следствием материалов, и попросил суд избрать милиционеру жесточайшую меру пресечения – содержание под стражей.

А защита Мельникова просила суд отпустить того под личное обязательство, аргументируя это тем, что с 10 февраля подозреваемый находится на стационарном лечении находится в браке и имеет ребенка.

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Смотрите видео, как полиция била активистов под райотделом в Киеве:

Что известно об инциденте, когда полиция избила активистов в Киеве?9 февраля возле Подольского райотдела полиции Киева вспыхнули столкновения между правоохранителями и активистами, которые требовали справедливого расследования дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.



Активисты пришли под райотдел с требованиями отпустить их собратьев, которых полиция задержала ранее, а потом все-таки отпустила. Они также требовали вернуть активистам личные вещи, и при этом стали стеной перед входом в райотдел. Тогда полиция применила силу: при этом правоохранители били тех, кто лежал на земле. Одним из таких правоохранителей был полицейский в штатском. Этим стражем, вероятно, является Василий Мельников – старший оперуполномоченный, капитан полиции.



После столкновений руководитель полиции Киева Андрей Крищенко извинился за действия правоохранителя и отметил, что такое поведение недопустимо и обещал наказать его.

За что полиция задержала активистов в Киеве?Десяток активистов правоохранители задержали 9 февраля возле Контрактовой площади в Киеве. Там как раз проходила встреча кандидата в президенты Юлии Тимошенко с избирателями. Протестующие говорят, что имели с собой плакаты с надписями "Кто заказал Катю Гандзюк?", А также – с зачеркнутыми фамилиями экс-члена "Батькивщины", председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в причастности убийства Гандзюк.



Правоохранители утверждают, что задержанные не смогли объяснить, почему находились на месте проведения акции. В полиции также говорят, что у задержанных не было символики, атрибутики, баннеров, которые бы указывали на то, что они пришли на акцию по Гандзюк. По словам правоохранителей, в их служебном транспорте активисты выбросили зеленку, а уже в управлении у них изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет.