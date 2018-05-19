Лучшее от Xiaomi: ТОП-3 самых мощных смартфона
Смартфоны производства Xiaomi привлекают в первую очередь бюджетностью. Однако, в модельном ряду этой компании есть дорогие и мощные устройства.
Издание prostotech.com выбрало 3 самых мощных смартфона, которые произвела компания Xiaomi.
Mi Mix 2S
Mi Mix 2S
По мнению журналистов, это самый мощный смартфон, что произвели китайцы. В этом гаджете внимание привлекает дизайн – безрамочный дисплей с диагональю 5.99 дюймов, разрешением 2160x1080 и формфактором 18 на 9.
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Кроме того, смартфон работает на мощном 8-ядерном процессоре Snapdragon 845, а также имеет новое графическое ядро Adreno 630.
Mi6
Mi6
Вторую строчку рейтинга отдали нынешнему флагману Mi6. Он имеет IPS экран с диагональю 5.15 дюймов и стандартное Full HD разрешение.
Смартфон работает на 8-ядерном процессоре Snapdragon 835 и графическом чипе Adreno 540, поэтому он подходит для любителей игр.
Особенностью телефона является камера на 12/12 мегапикселей, благодаря чему фото получаются очень хорошего качества.
Mi Note 2
Mi Note 2
Тройку мощных смартфонов от Xiaomi замыкает безрамочный Mi Note 2. Смартфон имеет большой дисплей с диагональю 5.7 дюймов и Full HD разрешение.
Телефон оснащен производительным 4-ядерным процессором Snapdragon и имеет частоту до 2350 МГц. Также смартфон обладает встроенным видеочипом Adreno 530.