Лучшее от Xiaomi: ТОП-3 самых мощных смартфона

Смартфоны производства Xiaomi привлекают в первую очередь бюджетностью. Однако, в модельном ряду этой компании есть дорогие и мощные устройства.

Издание prostotech.com выбрало 3 самых мощных смартфона, которые произвела компания Xiaomi.

Mi Mix 2S

Mi Mix 2S

По мнению журналистов, это самый мощный смартфон, что произвели китайцы. В этом гаджете внимание привлекает дизайн – безрамочный дисплей с диагональю 5.99 дюймов, разрешением 2160x1080 и формфактором 18 на 9.

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Кроме того, смартфон работает на мощном 8-ядерном процессоре Snapdragon 845, а также имеет новое графическое ядро Adreno 630.

Mi6

Mi6

Вторую строчку рейтинга отдали нынешнему флагману Mi6. Он имеет IPS экран с диагональю 5.15 дюймов и стандартное Full HD разрешение.

Смартфон работает на 8-ядерном процессоре Snapdragon 835 и графическом чипе Adreno 540, поэтому он подходит для любителей игр.

Особенностью телефона является камера на 12/12 мегапикселей, благодаря чему фото получаются очень хорошего качества.

Mi Note 2

Mi Note 2

Тройку мощных смартфонов от Xiaomi замыкает безрамочный Mi Note 2. Смартфон имеет большой дисплей с диагональю 5.7 дюймов и Full HD разрешение.

Телефон оснащен производительным 4-ядерным процессором Snapdragon и имеет частоту до 2350 МГц. Также смартфон обладает встроенным видеочипом Adreno 530.