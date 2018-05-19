14:14
19 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
21°C 13°C
  • воскресенье
    17°C 12°C
  • понедельник
    18°C 10°C
  • вторник
    20°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российские вуду. Отряд имени Путина
Вєсті Кремля
22:23, 17 мая
Весті.UA. Жир. Что Матиос нащупал у Савченко. Антиляшковский заговор
Вєсті.UA
07:43, сегодня
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Лучшее от Xiaomi: ТОП-3 самых мощных смартфона

254 Читати новину українською
ТОП-3 самых мощных смартфона от Xiaomi
ТОП-3 самых мощных смартфона от Xiaomi / androidheadlines.com

Смартфоны производства Xiaomi привлекают в первую очередь бюджетностью. Однако, в модельном ряду этой компании есть дорогие и мощные устройства.

Издание prostotech.com выбрало 3 самых мощных смартфона, которые произвела компания Xiaomi.

Mi Mix 2S

Mi Mix 2S

Mi Mix 2S

По мнению журналистов, это самый мощный смартфон, что произвели китайцы. В этом гаджете внимание привлекает дизайн – безрамочный дисплей с диагональю 5.99 дюймов, разрешением 2160x1080 и формфактором 18 на 9.

Читайте также: Xiaomi удивит пользователей новым загадочным смартфоном, – СМИ

Кроме того, смартфон работает на мощном 8-ядерном процессоре Snapdragon 845, а также имеет новое графическое ядро Adreno 630.

Mi6

Mi6

Mi6

Вторую строчку рейтинга отдали нынешнему флагману Mi6. Он имеет IPS экран с диагональю 5.15 дюймов и стандартное Full HD разрешение.

Смартфон работает на 8-ядерном процессоре Snapdragon 835 и графическом чипе Adreno 540, поэтому он подходит для любителей игр.

Особенностью телефона является камера на 12/12 мегапикселей, благодаря чему фото получаются очень хорошего качества.

Mi Note 2

Mi Note 2

Mi Note 2

Тройку мощных смартфонов от Xiaomi замыкает безрамочный Mi Note 2. Смартфон имеет большой дисплей с диагональю 5.7 дюймов и Full HD разрешение.

Телефон оснащен производительным 4-ядерным процессором Snapdragon и имеет частоту до 2350 МГц. Также смартфон обладает встроенным видеочипом Adreno 530.

Теги: Техно Смартфоны Xiaomi
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук