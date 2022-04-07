Надо понимать, что в традициях советской военной школы они решили не мелочиться и не размениваться на всякие там малые и большие "Сатурны" (наступательная операция советских войск под Сталинградом в 1942 году) на Донбассе.

Остался только шеврон Украинские артиллеристы передали привет российским оккупантам

Как и подобает последователям старых добрых традиций Первой конной армии (большевистское военное объединение, сыгравшее ключевую роль в захвате Украины в 1920 – 1921 годах – ред.), в "гламурном" орко-штабе поставили перед собой самые глубокие в оперативном отношении планы, с целью, так сказать, решительного и однозначного разгрома противника (то есть, нас с вами), причём, уже на первом этапе операции.

Операция "прыгающий бурундук": детали

Уж не знаю, как она будет называться: "плавающий", ну, или там "прыгающий" мангуст или бурундук, но ближайшие оперативные цели её ясны – выход на рубеж Павлоград - Лозовая…

К Лозовой будут рваться со стороны Балаклеи и Изюма, к Павлограду – со стороны Васильевки и Гуляйполя. Думаю, где-то здесь и будут ими устроены районы сосредоточения, развёртывания и исходые для наступления.

И в самом деле, боям на Донбассе вполне можно придать второстепенный смысл, с целью сковывания и удержания войск в будущем гиганстком котле, а самим в это время подготовить и провести операцию на окружение в самом "тонком" месте, прямо "за спиной" у всей нашей донбасской группировки Объединённых сил, чтобы за раз её прихлопнуть, а не какие-то отдельные её части.

При этом вовсе не обязательно штурмовать Запорожье или Днепр, их достаточно заблокировать с востока, северо-востока и юго-востока...

У нас есть ответ

Думаю, главные события в сражении за восток Украины развернутся между дорогами Днепр – Донецк и Запорожье – Донецк. Это, конечно, если наши не прорвутся за Днепр (в смысле реки) у Херсона. Вот тогда ситуация вообще может развернуться в весьма необычную сторону.

Я думаю, что в нашем Генеральном штабе служат не только грамотные в оперативном искусстве люди, но и выдержанные и мужественные. И они вполне способны дать врагу отпор, а потому – не волаем, не кричим, не орём.

Помогаем армии и стране, приближаем победу каждый на своём месте!

Россия совершает геноцид украинской нации – смотрите видео: