Об этом глава государства сообщил в видеообращении к согражданам, обнародованном в четверг, 6 января.

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Я искренне поздравляю всех, кто с самыми близкими людьми встречает сегодня первую звезду на вечернем небе. Ее появление знаменует особое мгновение и особый праздник – Рождество Христово!,

– сказал президент.

Политик подчеркнул, что "когда-то рождение Сына Божия подарило людям надежду на спасение и веру в победу жизни, а сегодня пусть этот праздник укрепит нашу веру, надежду, а главное – любовь".

Лучшее мгновение для примирения

"Святой Рождественский вечер – это лучший момент для понимания и примирения. Со всеми, кого обидел сам, и со всеми, кто обидел тебя. Пусть все это останется в прошлом, в наши семьи придет достаток, в наши дома – счастье, а в нашу страну – мир и процветание", – продолжил он.

Я желаю каждому веселых, семейных, теплых, вкусных и здоровых рождественских праздников. Христос рождается! Славим его!,

– подытожил Владимир Зеленский.

Зеленский поздравил украинцев с Рождественскими праздниками: смотрите видео