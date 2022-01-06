Об этом глава государства сообщил в видеообращении к согражданам, обнародованном в четверг, 6 января.
Читайте также Радостная коляда разгонит грусть, – глава УГКЦ обратился к украинцам по случаю Рождества
Я искренне поздравляю всех, кто с самыми близкими людьми встречает сегодня первую звезду на вечернем небе. Ее появление знаменует особое мгновение и особый праздник – Рождество Христово!,
– сказал президент.
Политик подчеркнул, что "когда-то рождение Сына Божия подарило людям надежду на спасение и веру в победу жизни, а сегодня пусть этот праздник укрепит нашу веру, надежду, а главное – любовь".
Лучшее мгновение для примирения
"Святой Рождественский вечер – это лучший момент для понимания и примирения. Со всеми, кого обидел сам, и со всеми, кто обидел тебя. Пусть все это останется в прошлом, в наши семьи придет достаток, в наши дома – счастье, а в нашу страну – мир и процветание", – продолжил он.
Я желаю каждому веселых, семейных, теплых, вкусных и здоровых рождественских праздников. Христос рождается! Славим его!,
– подытожил Владимир Зеленский.
Зеленский поздравил украинцев с Рождественскими праздниками: смотрите видео