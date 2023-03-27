Соответствующее распоряжение подписал мэр Киева Виталий Кличко, сообщает сайт Киевской городской власти.

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Уже в этом году 88 спортсменов получат новую стипендию

"Каждый год планируется присуждать выдающимся спортсменам не более 100 таких стипендий. Выплачивать стипендии будут ежемесячно в размере четырех прожиточных минимумов на одно трудоспособное лицо. В этом году конкурсная комиссия, созданная Департаментом молодежи и спорта, присудила стипендию 88 спортсменам", – говорится в сообщении.

Претендентами на стипендию от Виталия Кличко могут быть спортсмены, в том числе спортсмены с инвалидностью, которые являются гражданами Украины и членами сборных команд Киева, а также в течение предыдущих двух лет:

заняли с первого по десятое места на Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских играх, чемпионатах мира по олимпийским видам спорта и с первого до шестого места на чемпионатах Европы по олимпийским видам спорта;

заняли с первого до третьего места на чемпионатах мира по неолимпийским видам спорта и первое место на чемпионатах Европы по неолимпийским видам спорта;

получили лицензию на право представлять страну на летних или зимних Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх согласно официальным протоколам соревнований.

Выдвигать претендентов на получение стипендии могут физкультурно-спортивные общества и ведомства, федерации по видам спорта и спортивные федерации лиц с инвалидностью Киева, сообщает сайт Киевской мэрии.