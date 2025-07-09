К ликвидации последствий было привлечено полсотни спасателей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "КИЕВ24".

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Обстрел Волыни 9 июля

Ночью враг запустил по Украине более 700 воздушных целей. Основным направлением стала Волынская область. Туда летели не только дроны типа "Шахед", а также "Кинжалы".

Для помощи во время сбивания вражеских целей привлекли отечественные дроны-перехватчики. Местные жители рассказывают, что взрывы было слышно везде.

К укрытию не ходили. У нас близко укрытия нет. Только правило двух стен. Бабушка у нас старенькая, она вообще идти далеко не может. Очень тяжело было. Переживали, плакали, нервы,

– рассказала лучанка.

Несмотря на эффективную работу ПВО, часть целей попала в объекты на территории города. В нескольких районах вспыхнули пожары. Огонь также гаражные кооперативы. Там повреждены по меньшей мере пять гаражей.

"Это беда для людей, но хорошо, что остались автомобили, которые успели повыгонять", – сообщил местный житель. Его авто чудом уцелело благодаря помощи рабочих.

Что известно об атаке

Городской голова сообщил, что ночная атака стала самой массированной на город. Около трех часов ночи по всей стране объявили воздушную тревогу из-за взлета двух МиГ-31К – носителей ракет "Кинжал". Сообщалось, что ракеты могли направляться в сторону Луцка. По предварительным данным, обошлось без жертв. К ликвидации последствий привлекли 11 команд спасателей.