Соответствующие кадры появились в сети. На них дети пытаются повторить жуткую сцену с расстрелом из первого эпизода сериала.
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Что делали дети в Луцке
На видео видно, как во дворе одного из домов, играют дети, возрастом примерно 8 – 10 лет. То, что они делали, напоминало имитацию одной из опасных игр в "Игре в кальмара". Маленькая девочка считала, а потом совершала в сторону мальчиков "выстрел". После этого ребенок, на которого она указывала, падал на траву и делал вид, что умирает.
"Игра в кальмара" по-украински: смотрите видео
Отметим, что сериал из 9 эпизодов повествует о людях, которым нужны деньги. Поэтому они соглашаются на участие в детских играх. Победитель получит немало денег, но остальные – погибнут.
Как отреагировали в сети
За 2 дня видео из Луцка просмотрели тысячи украинцев. На увиденное они реагируют по-разному, но большинство обращают внимание на то, что важным является то, как дети воспринимают игру, и откуда о ней узнают.
- "Интересный сериал. Он показывает социальный разрыв между бедными и богатыми корейцами";
- "Во Владимире дети тоже играют в эту игру! Может детям интернетом не пользоваться?";
- "Ничего нового. В годы моего детства мы играли в эту игру "Машина едет, едет... стоп";
- "Игра давно всем известна. Однако важно, как ребенок это воспринимает. Вчера слышала диалог первоклашек: "А ты играла в "Игру в кальмара". Это такая игра в смерть";
- "Аналогично и у меня. Но 21 век. Мир не стоит на месте! Моргенштерна тоже не удалишь из интернета и тиктока";
- "У детей, выросших без интернета, тоже была "Игра в кальмара" – выйди целым после гулек на стройке".