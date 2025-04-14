Так, предварительно установлено, что причиной смерти стал острый инфаркт миокарда. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Волынской области.
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Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса с пометкой "естественная смерть".
Также в полиции отметили, что тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. Окончательные результаты будут в течение нескольких недель.
Согласно предварительному результату вскрытия тела, установлено, что причиной смерти стал острый инфаркт миокарда,
– сообщили в полиции.
Также рекомендовали пользоваться только официальной информацией.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что умер председатель ВВК, врач-невропатолог Волынской областной клинической больницы Олег Лопачак.
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