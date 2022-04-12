Речь идет о городе Кременная. По словам Гайдая, этот населенный пункт – это исключение, когда удалось эвакуировать 107 человек без согласованного гуманитарного коридора.

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В Луганской области эвакуировали более 100 человек

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что горожане охотно использовали эту возможность, ведь понимают, что опасность близко. Он добавил, что количество людей, которые захотели уехать из города, увеличилось после разрушения оккупантами 11 домов. Это произошло 10 апреля. Гайдай добавил, что людям просто негде жить.

А "русский мир", как мы все увидели, жилья не дает – только отнимает,

– подчеркнул Гайдай.

Глава Луганской ОВА уточнил, что во вторник, 14 апреля, удалось эвакуировать 107 жителей Кременной : некоторые сразу поехали на запад Украины, другие – все еще ждут поезда.