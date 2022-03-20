Целые кварталы и улицы теперь непригодны для жизни, рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Кстати В Луганской области десятки тысяч людей находятся без света и газа

Чиновник обнародовал фото и видео разрушенных городов и селений.

Так выглядит Луганщина… всюду…город, село – все смешалось в пепел. Семьи остались без домов. Луганщина осталась без людей,

– написал Гайдай.

Он напомнил, что орки погубили 66 жизней в области. Однако, сколько людей еще лежат в местах стрельбы, и скольких не могут похоронить.

За ночь не потеряли ни сантиметра земли

Гайдай подчеркнул, что Рубежное и Попасная – это Украина, хотя рашисты пытались сравнять города с землей. За ночь мы не потеряли ни сантиметра украинских городов.

Сутки в Луганской области прошли крайне напряженно. Погибли двое детей в возрасте примерно 1 и 5 лет и женщина. Еще двое пострадали, из них один ребенок. Чрезвычайники спасли и эвакуировали семь человек, попавших под обстрелы.

Россияне обстреливали города по всей линии Луганского фронта. В Северодонецке, Рубежном повреждено:

около 30 объектов, из них 12 многоквартирных и 12 частных жилых домов,

учебное заведение,

складские, хозяйственные постройки,

Важно – Мариупольцы показали разрушения в городе: почти 90% построек повреждены: