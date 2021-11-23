Ежемесячно злоумышленник подделывал около 300 негативных ПЦР-тестов. Правоохранители уже открыли уголовное производство.
Интересно Сколько поддельных сертификатов вакцинации уже обнаружили в Украине
Стоимость "услуги" – 500 гривен
Злоумышленник, который подделывал тесты на COVID-19, за свои "услуги" просил "скромную" сумму – 500 гривен. "Клиентами" 46-летнего мужчины были жители временно оккупированных территорий, которые хотели попасть на подконтрольной Украине территорию.
Правоохранители провели обыски в доме злоумышленника. Во время этого изъяли компьютер, флешки, 1 заполненный ПЦР-тест и несколько чистых бланков, копии паспортов, "черновые" записи и автомобиль.
Расследование против мужчины начали по статье о подделке документов, печатей, штампов и бланков.
Другие похожие случаи в Украине
- В Мукачево на Закарпатье правоохранители обнаружили у нескольких чиновниц поддельный сертификат вакцинации. Женщины отказались признаваться, где его приобрели.
- В Кривом Роге полицейские задержали мужчину, который подделывал COVID-сертификаты в собственном гараже.
- В Борисполе за последние выходные выявили 25 человек, которые использовали поддельные сертификаты о вакцинации против COVID-19.