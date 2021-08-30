По данным спасателей ГСЧС, загорелась хвойная подстилка в лесу вблизи села Пурдовка Северодонецкого района.
Важно В Милане до сих пор не погасили пожар в 15-этажном доме: есть угроза обвала
Сотрудники местного лесничества смогли быстро среагировать и вспахали землю по периметру пожара. Участие в тушении пожара принимают:
- от лесников было привлечено 12 единиц техники и 29 работников,
- от ВСУ – 2 техники и 15 сотрудников,
- от ГСЧС 6 единиц пожарной техники и 35 человек личного состава ГСЧС Украины в Луганской области.
Общими силами они смогли предотвратить распространение огня. Пожар удалось локализовать в 14:30. По последним данным, тушение пожара продолжается. Мониторинг ситуации проводится с помощью беспилотного летательного аппарата.
На Луганщине вспыхнул пожар / Фото ГСЧС
Заметим, что масштабные лесные пожары начались летом 2020 года и продолжались до осени. Огонь унес жизни 11 человек, еще 19 человек травмировались, среди них – 3 работника ГСЧС.