По данным спасателей ГСЧС, загорелась хвойная подстилка в лесу вблизи села Пурдовка Северодонецкого района.

Важно В Милане до сих пор не погасили пожар в 15-этажном доме: есть угроза обвала

Сотрудники местного лесничества смогли быстро среагировать и вспахали землю по периметру пожара. Участие в тушении пожара принимают:

от лесников было привлечено 12 единиц техники и 29 работников,

от ВСУ – 2 техники и 15 сотрудников,

от ГСЧС 6 единиц пожарной техники и 35 человек личного состава ГСЧС Украины в Луганской области.

Общими силами они смогли предотвратить распространение огня. Пожар удалось локализовать в 14:30. По последним данным, тушение пожара продолжается. Мониторинг ситуации проводится с помощью беспилотного летательного аппарата.

Обратите внимание! Во время пожара погибших и пострадавших нет.

На Луганщине вспыхнул пожар / Фото ГСЧС

Заметим, что масштабные лесные пожары начались летом 2020 года и продолжались до осени. Огонь унес жизни 11 человек, еще 19 человек травмировались, среди них – 3 работника ГСЧС.