Эвакуацию организовали совместно с Патрульной полицией, ГСЧС и волонтерами. Об этом сообщил глава Луганской ОВА 18 апреля.
Обратите внимание Снаряды прошли навылет: в Золотом обстреляли многоэтажку, 2 погибших и 4 раненых
Смогли вывезти 49 жителей Лисичанска, 18 Северодонецка, 23 человека из Гирской общины, 14 Рубежного, 4 Попасной,
– написал Сергей Гайдай.
Оставшимся завезли еду, лекарства и средства гигиены. 19 апреля эвакуация продлится.
К слову – Наступление на Луганщине уже началось, – Гайдай