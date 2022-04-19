Кищик имел позывной "Миша Чечен". Его ликвидировали в бою близ Кременной Луганщины.

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"Тяжелые новости с фронтов. Погиб патриот ЛНР, подполковник Михаил Кищик ("Миша Чечен")", – написали в фейковом правительстве временно оккупированных территорий.

Отметили, что Кищик и другие террористы попали в окружение у Кременной.

Мародер и контрабандист

Подразделение "Миши Чечена" было известно благодаря мародерству, совершавшему на занятых землях. Когда в 2016 году ситуация на Донетчине и Луганщине стала более стабильной, Кищик стал одним из организаторов серых схем поставки контрабанды через линию фронта.

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