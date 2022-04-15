По данным полиции, 26-летний житель города Северодонецк корректировал огонь по родному городу с помощью дрона. Информацию диверсант передавал через чат в телеграме.
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Мужчина отправлял врагам карту с метками военных и инфраструктурных объектов. Как отметили в Нацполиции, на картах он даже обозначал всевозможными отметинами системы вооружения Вооруженных Сил Украины и других сил защиты.
Диверсанта задержали сотрудники Управления уголовного розыска и Следственного управления полиции совместно с сотрудниками Северодонецкого районного управления полиции.
Пока что ему сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. Диверсанту грозит лишение свободы сроком от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Также идет речь о конфискации имущества.
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