Два мяча забил Ромелу Лукаку. Этот парень украл вчера наше сердце. Стал национальным героем вольной России.

Интересно Надо было не хихикать: Путина поставили в тупик неудобным вопросом

Футбол как жизнь

Двадцать лет власти России вкладывали в него огромные, государственные деньги, строили свою систему, делали, что хотели, и вот – финал.

Сборная России, составленная, в основном из игроков национального чемпионата выносится с поля командой европейского класса. Зачем тогда нужен такой чемпионат, как российский? Почему нужно смотреть третьесортный футбол? Слышать треп комментаторов? Сколько это будет продолжаться?! Бесконечная "резина" с выкинутыми деньгами и ноль завоеванных медалей!

Легче вообще не играть чемпионат России, обнулить его. А в чемпионы сразу записать питерских "зенитчиков". И выдать им золотых медалей на десять лет вперед – пусть меняют раз в год как кальсоны.

Представьте, что ровно то же, что и в футболе, наши власти устроили везде – в экономике, политике, военном строительстве. Только в футболе поражение выглядит наглядно, а в остальных областях можно морочить голову "гипероружием", скорым полетом на Венеру и т.п. Чем-то таким, что потрогать невозможно – во что предлагается верить.

Читайте Путин взорвался мощным фонтаном из-за предложения Зеленского

Но вернемся в Санкт-Петербург, в конец вчерашнего матча

В какой-то момент сборную России стало жалко. 3-0… Здесь даже и бакланы на секунду перестали долбить крышу стадиона, подняли клювы, вытянули шеи, выпучили глаза на трепыхавшийся в сетке ворот нашей сборной мячик. Он побывал здесь уже дважды и поэтому чувствовал себя как дома. Довольным колобком прыгал от радости и не хотел уходить.

Что теперь можно предложить?

Надо увековечить событие. Пусть питерская мэрия изготовит памятный знак и прибьет его у стадиона:

"Остановись, прохожий! Обнажи голову. На этом месте, в День России нас разбил Лукаку. Преклони колено. Почти минутой молчания память проигравших героев".