Ламає комедію, як у ляльковому театрі. Начебто чекає, поки російські олігархи "визнають", а насправді тролить Зеленського, адже олігархи в Росії роблять те, що їм каже Путін, іншого бути не може.

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А слова про "прийду і мене підтримає 90%" хай залишить собі, ми Путіна не боїмося

Зовсім інша справа про Союзну державу Росії та Білорусі. Мета Путіна – розділити Україну і включити одну її частину до цієї нової імперії, а іншу зробити буфером між собою та Заходом.

З цим і потрібно боротися. А слова Лукашенка навіть обговорювати не варто.

Щодо звинувачень Лукашенка, що ми начебто перейшли "червоні лінії" у відносинах з Білоруссю, то це взагалі смішно.

Лукашенко вкотре довів, що є васалом Путіна / Фото 24 канал

Цікаво Україна очима "іноземця" або що ми зробили з Києвом

Наша політика щодо Білорусі є гібридною: "там граємо, там не граємо". Наші санкції проти Білорусі, на відміну від Євросоюзу, – це чистий символізм, як кажуть "мертвому припарка".

Ну і звісно він не просто так розговорився. Чим далі, тим більше Путін буде його використовувати.

Далі буде…