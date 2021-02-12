Лукашенко фактически порвал отношения с Западом, – журналист из Беларуси
Александр Лукашенко ищет все возможные пути для того, чтобы его признали легитимным президентом. Однако народ с результатами выборов не согласился, а позиция Украины и ЕС – это солидарность в адрес белорусского общества, а не режима.
Источник:24 канал
Такое мнение высказал корреспондент "Радио Свобода" в Минске Валерий Калиновский. При этом он добавил, что пока самопровозглашенный президент Беларуси "стал по одну сторону баррикад" с президентом России.
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"Лукашенко сейчас эксплуатирует то, что Путин стал очень агрессивным по отношению к Западу и готов даже порвать с ним отношения, а Лукашенко эти отношения уже фактически порвал", – сказал Калиновский.
Для чего провели Всебелорусское собрание
По словам корреспондента, Лукашенко был вынужден проводить предвыборную полемику на Всебелорусском народном собрании именно из-за попытки легитимизировать себя как президента. Калиновский добавил, что Лукашенко 4 часа выступал и доказывал, что оппозиция проиграла.
Под моральным давлением со стороны Кремля он (Лукашенко – 24 канал) соглашается на реформу конституции, то, что недавно сделал в России Путин,
– сказал журналист.
Однако он добавил, что изменения в конституции Беларуси могут быть незначительными, однако Беларусь может больше привязаться к России и отказаться от конституционного статуса нейтральности.
"У этих сборов был пророссийский вид и они были в значительной степени обращены к одному зрителю в России, к Владимиру Путину", – заявил корреспондент "Радио Свободы".
Президентские выборы в Беларуси: коротко
- В Беларуси с августа 2020 года продолжаются массовые протесты. Граждане страны митингуют против фальсификации результатов на выборах президента.
- По подсчетам оппозиции, выборы выиграла главная конкурентка Александра Лукашенко Светлана Тихановская. Однако ЦИК объявила победителем Лукашенко.
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