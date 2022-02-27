Предположение о том, что Лукашенко решает участие белорусской армии в войне против нашего государства, высказали в Центре оборонных стратегий. Такая вероятность очень велика, сообщает 24 канал.

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Существует очень большая вероятность, что самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко в ближайшие часы принимает решение об участии белорусской армии в войне, которую начала Россия против Украины,

– заявили в ведомстве.