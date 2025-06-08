Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление белорусского диктатора во время церемонии открытия стадиона 7 июня.

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Что известно о китайском стадионе в Беларуси

Во время мероприятия Александр Лукашенко заявил, что Си Цзиньпин решил подарить "белорусскому народу" бассейн и стадион "международного уровня". Строительство происходило исключительно за счет Китая, туда не вкладывали белорусские деньги.

Как раз бы здесь поставить памятник моему другу Си Цзиньпину, потому что только благодаря ему, приняв решение, китайцы построили за свой счет этот блестящий стадион, как министр сказал, которых мало в Европе,

– заявил Лукашенко.

На сайте администрации Лукашенко указано, этот стадион построили в соответствии с требованиями международных футбольных организаций ФИФА и УЕФА, и уже якобы начата процедура получения необходимых аккредитаций. Однако с 2022 года на территории Беларуси не проводят никаких международных соревнований из-за санкций.

Известно, что стадион рассчитан на 33 тысячи человек. Утверждается, что этот подарок является проектом в рамках китайской глобальной инициативы "Один пояс, один путь".

Интересно, что в Беларуси сейчас фиксируют острый дефицит картофеля. Лукашенко обвинил во всем местных фермеров, которые, как он утверждал, переориентировались на экспорт в Россию, где цена на картофель значительно выше.