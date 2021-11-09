"Почему сегодня не принять как минимум столько же «благодарных иракцев», чьи предки не мечтали о такой жизни, строя свою в собственной стране, пока туда не вломились беспардонные демократизаторы?" – отметила официальный представитель МИД России..." (с) телеграм-канал "Караульный" (аффилирован с российской специальной службой). Прелестно…

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Общий замысел операции впечатляет…

Собрать где-то под тысяч 20 агрессивных туловищ из Ирака и Ирана... на польско-белорусской и литовско-белорусской границах, создать "картинку" для европейских СМИ о "жажде к лучшей жизни"... дождаться снегов и первых заморозков и потом бросить эту толпу на польский и литовские "штыки", рассчитывая на европейскую "обеспокоенность", "общечеловеческие ценности" и "толерастию"…

Замечательно, просто феерично… Одно НО…

Последствия для самого усатого бульбо-фюрера и кремлевского бункерного обнуленыша, затеявших эту гибридную атаку Европы в стиле "грудью проложим дорогу в лучшее будущее", будут в этом отношении для них не такими радужными и веселыми, на которые они рассчитывают…

Во-первых, поляки не сдадутся… Поверьте, я знаю, о чем говорю... я сам на четверть поляк… Если надо, то они, в крайнем случае, и постреляют... невзирая на всю "обеспокоенность" брюссельских человеколюбов…

Посему, "гениальному" ловцу литовских летающих канистр из Минска уже стоило бы готовится к "приему и размещению" у себя на более-менее постоянной основе пары тысяч обманутых азиатов, которым обещали "легкую иммиграцию в Европу"... И парой пограничных овчарок, в таком случае, явно не обойтись…

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Вариант с "перенаправлением в Украину"... тоже не сработает... мы в этом отношении еще хуже поляков... можем и нейтралку заминировать втихаря... причем заранее... Таблички о том, что тут "стреляют без предупреждения", выполненные на иранском, арабском, ну или курдском... тоже могут пойти в ход.

Тем более, что нас-то уж точно никакие обязательства по "человеколюбию" перед Брюсселем не связывают или связывают, но весьма и весьма слабо...

Мы хасидов в Умань не пустили... а уж каких-то азиатов вполне способны от своих кордонов отогнать обратно в белорусские леса... несмотря на то, что в свое время, у нас в Ираке целая бригада пребывала (как раз вместе с поляками)… Подрыв парочки "гибридных мигрантов" из "нестабильных районов планеты" на нейтральной полосе нашей границы вполне возможен по "естественным" причинам... Мало ли, какую взрывчатую гадость эти бармалеи могли притащить с собой из охваченных междуусобицей пылающих Сирии и Ирака…

Опять-таки, "жесткие ограничения, связанные с пандемией"... тоже могут сыграть свою "сдерживающую роль"…

Во-вторых, поляки, литовцы и даже столь обожаемые Кремлем "чиновники из ЕС" очень хорошо запомнят, кто и как устроил весь этот пограничный гармыдыр на их границе... Там уже обвинили РФ и Беларусь в "гибридной атаке" и предупредили о недопустимости такого рода действий. А это весьма чревато, причем как для Кремля, так и для самого "взбесившегося" ЛукашенкИ... Вместо лелеемого ими развала европейской солидарности, они на таком фоне, вполне могут получить ее укрепление... с весьма неприятными последствиями в виде новой порции санкционных оплеух и повышения уровня своей изоляции...

В-третьих, своими "жуковскими прорывами" границы ЕС телами незаконных мигрантов... Путин и его подчиненный вассал из Беларуси лишь усугубляют накал противостояния с Западом и дают дополнительные козыря сторонникам более жесткой линии по отношению к самому Кремлю и белорусскому узурпатору... Не думаю, что прямое столкновение с НАТО входит в их ближайшие планы…

Лукашенко и Путин усугубляют отношения с Западом / Фото из архива 24 канала

Кстати, в Балалайне уже стали о чем-то "таком" догадываться и даже попытались просчитать эти самые "последствия"… Цитата с одного из телеграм-каналов, приближенных к кремлевской администрации:

Миграционный покер на белорусско-польской границе впрямую угрожает Союзному государству России и Беларуси. Договор о военной помощи никто не отменял. Лукашенко играется с огнем и явно наслаждается своей новой ролью. На фоне разногласий России и ЕС, учений НАТО в Черном море и т.д. это как несмышленыш со спичками. К слову, в НАТО уже обвинили Минск в использовании стремящихся в ЕС нелегальных мигрантов в качестве "гибридной тактики" и заявили о недопустимости таких действий. А Польша и Литва собирают войска у белорусской границы..." (с) телеграм-канал "Новый век"…

Да, верно… Про благовидный предлог для "отступления" надо подумать заранее…

Резюмируем…

Подталкиваемый Кремлем "минский автоматчик", судя по всему, решил сыграть в то, что называется "ва-банк". Способ для этого выбрал не самый лучший. Но тут, как говорится, и выбирать ему особо не приходилось... "за неимением гербовой, пишем на простой". Ни в военном отношении, ни в экономическом, ни в финансовом... жестко противостоять Западу Кремль даже в среднесрочной перспективе не может, не говоря уже про его подчиненного ЛукашесУ...

Да и в "быстрой победе" их над Западом "классическим" способом тоже существуют весьма и весьма большие сомнения. Собственно именно потому для своего "блицкрига" они и выбрали такого вот рода "гибридные" извращения…

Но, они явно не подумали о том, что таким способом ступили на весьма шаткую и кривоватую дорожку, которая вполне может привести их к весьма печальному финалу…

В данном случае, "общечеловеческие ценности" Запада... вполне могут получить четко очерченные границы, как в прямом, так и переносном смыслах...