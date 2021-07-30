По словам Лукашенко, в случае угрозы, Беларусь может "поставить под ружье 500 тысяч человек". Политик пригрозил, якобы если будет мало, введут "все вооруженные силы России".

Важно Лукашенко может использовать российские войска для шантажа Украины, – Тихановская

Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений – они будут здесь размещены немедленно,

– сказал политик.

Это уже не первые похожие заявления Лукашенко

Еще в июне Лукашенко заявлял, что при обострении обстановки, Россия даст Беларуси современное вооружение, а также – перебросит свои силы за сутки. Однако политик уверял, что в создании баз нет необходимости.

Зато лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предполагала, что Беларусь может использовать российские войска, чтобы шантажировать Украину. Правда, политик считает, что войска России не угрожают демократическим изменениям в стране, потому что совместные военные учения там проводят довольно часто.

Обратите внимание! На территории Беларуси в сентябре 2021 года пройдут масштабные военные учения "Запад-2021", которые проводят Беларусь и Россия. В Украине и Европе убеждены, что это потенциальная угроза и шаг на пути поглощения Кремлем Беларуси.