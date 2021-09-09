Об этом в эфире 24 каналу сказал военный эксперт Олег Жданов. Он предположил, что постоянное пребывание войск России может быть угрозой для самопровозглашенного президента Беларуси.

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"У нас есть политический предохранитель. Лукашенко не допустит оставления российских войск на территории Беларуси. Это будет нести угрозу его власти", – заметил Жданов.

Он также отметил, что официально российской военной базы на территории Белоруссии нет.

"Россия пытается помогать в строительстве базы, но она белорусская. Вряд ли белорусы допустят присутствие войск на постоянной основе. Можем по этому поводу сильно не переживать, но стоит контролировать ситуацию", – подчеркнул Жданов.

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