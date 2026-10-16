Слова президента Беларуси цитируют местные СМИ.

Что сказал Лукашенко о выборах в Украине?

Комментируя заявления президента США, Лукашенко подчеркнул, что право определять руководство принадлежит исключительно украинским избирателям.

Это не вопрос Трампа. Кто будет президентом в Украине, решит украинский народ,

– сказал он.

Также Лукашенко напомнил о предвыборном заявлении Владимира Зеленского о намерении оставаться на посту главы государства только один срок. По его словам, данные обществу обещания необходимо выполнять, а значит, идти на выборы.

В вопросе соблюдения этого обещания Трамп, как считает белорусский диктатор, прав. Однако диктовать Киеву свои условия и навязывать видение извне, по его мнению, не стоит.

Призывы Трампа и позиция относительно перемирия

Президент США Дональд Трамп ранее публично обратился к гражданам Украины с призывом избрать нового главу государства. Он обвинил Зеленского в нежелании завершить войну и заявил, что тот никогда не заключает соглашений.

Владимир Зеленский ответил, что проведение избирательного процесса возможно, если глава Кремля согласится на 60-дневное перемирие для обеспечения безопасности. Как уже сообщалось на нашем сайте со ссылкой на интервью Fox News, украинский президент подчеркнул готовность к выборам при условии защиты инфраструктуры от российских атак.

Напомним, ранее мы писали, что в Кремле фактически отказались от такого формата длительной паузы в боевых действиях. Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил о стремлении Москвы к долгосрочному миру, добавив, что российский диктатор Владимир Путин готов лишь воздержаться от обстрелов непосредственно в день голосования.