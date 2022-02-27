По его словам, на территории Украины в нескольких километрах от границы с Беларусью вроде бы развернули ракетные дивизионы, "которые готовы в течение минут нанести удар по российским позициям".

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Действительно, с территории примерно чернобыльских районов, где на учениях были российские войска, были запущены две или три ракеты,

– сказал Александр Лукашенко.

Вместе с тем он заверил, что сейчас в Украине нет ни одного "белорусского солдата, ни одного патрона".

Также Лукашенко сообщил, что в Гомеле все подготовлено для "мирных переговоров" между Украиной и Россией, ждут только решения со стороны украинского руководства.

Украина отказалась от условий России: недопустимы условия

Добавим, что в Офисе Президента сегодня утром сообщили о манипуляциях российской стороны с переговорным процессом .

Россия пытается поставить Украину в недопустимые ультимативные условия, от которых мы резко и категорически отказались. В ОП также сообщили, что Россия просто унижает Беларусь, используя ее.