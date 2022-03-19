Об этом в эфире 24 каналу рассказал белорусский оппозиционер Павел Латушко. Он думает, что у Лукашенко раздвоение личности.

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"Видимо, любой человек со здравым смыслом не может отследить какую-либо логику. Он заявляет одно, потом возражает, возвращается к предыдущему и меняет акцент и снова опровергает. Это все в разговорах о ядерном оружии, отношении к Владимиру Зеленскому, как он пренебрежительно о нем говорит", – сказал Латушко.

Уничтожает репутацию

Белорусский оппозиционер рассказал, что со стороны Лукашенко есть тревожные сигналы. Речь идет об эвакуации дипломатов из Киева и активном перемещении вооруженных сил за последние дни в приграничных районах из Украины.

У меня создается впечатление, что этот человек, если еще подумать, что у него есть здравый смысл, хочет просто уничтожить Беларусь, полностью уничтожить репутацию белорусов. И он пойдет до конца. То есть, возможно, перейдет к фазе наземной операции,

– отметил Латушко.