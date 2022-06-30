Слова самопровозглашенного президента распространяют провластные белорусские СМИ. Однако объяснить, кто именно проводил тренировку авиации, предназначенной для ядерного оружия и откуда такая информация, Лукашенко не уточнял.

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Лукашенко заявляет, что Запад планирует ядерный удар

По словам самопровозглашенного президента, Запад якобы хочет нанести ядерный удар. Конечно, ядерного шантажа со стороны Кремля Лукашенко не видит, а наоборот, подыгрывает.

Белорусский диктатор хотел бы "зеркально ответить" неизвестному врагу на Западе, но ядерного оружия у него нет.

Они ведь летают, тренируются. Зачем тренируются, зачем ядерные болванки возят? Для того чтобы ядерную бомбу завтра в самолет положить и сбросить туда, куда нужно. Так что мы еще зеркально не отвечали. Составы ядерных боеприпасов в России, у нас их нет,

– заявил Лукашенко.

В то же время, Лавров соглашался с вбросами Лукашенко и заявил, что Запад якобы нарушает договор о нераспространении ядерного оружия. Хотя глава российского МИДа забыл, что Лукашенко и Путин обсуждали перспективы ядерного вооружения Беларуси.

Путин и Лукашенко занимаются ядерным шантажом

В ходе встречи с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко российский диктатор Владимир Путин заявил о предоставлении Беларуси партии комплексов "Искандер-М". Путин акцентировал, что они могут запускать как обычные ракеты, так и использовать ядерные боеприпасы. Однако конкретно о предоставлении ядерных боеприпасов Беларуси речь не шла, но такую возможность не исключают.

В то же время Лукашенко заявил о якобы оборудовании странами НАТО своих самолетов ядерным оружием. Поэтому он попросил Путина сделать то же самое для Беларуси.

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