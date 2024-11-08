Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения чемпионата по колке дров, сообщает 24 Канал. По его словам, Трамп – это "мощь", неважно как он лично к нему относится.

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Нобелевская премия от Лукашенко

Лукашенко вспомнил обещание Трампа быстро закончить войну в Украине и выразил надежду, что политик действительно сдержит его.

Если он это сделает, то мы направим петицию на Нобелевскую премию, ему присвоят за то, что он сделал доброе дело. Надежда есть, что он будет выполнять свои обещания. Но Америка – не Беларусь: там могут забыть, еще что-то,

– сказал белорусский диктатор.

Также Лукашенко прямо во время чемпионата по колке дров озвучил собственную аналитику относительно выборов в США. По его словам, Америка созрела избрать темнокожего президента, но в то же время якобы еще "не созрела", чтобы избрать на эту должность женщину.

Трудно было поверить, что он (Дональд Трамп, – 24 Канал) сможет выиграть. Стреляли, давили, посадить хотели и прочее, но он как бульдозер прошелся,

– подытожил Лукашенко.

К слову, ранее Дональд Трамп заявил, что еще не имел разговора с российским президентом Владимиром Путиным. Однако политик считает, что они все же поговорят.