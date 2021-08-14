Твердит, что у него "развязаны руки" и грозит ответными карами. Официальный Минск запускает на полную маховик репрессий. У несогласных с узурпацией власти вариантов немного.

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Можно эмигрировать. Можно присягнуть режиму. Можно уйти "под радары", что, впрочем, тоже не гарантирует безопасность.

Ситуация в Беларуси напоминает оккупацию Крыма

Злая ирония в том, что все это мы уже видели. В оккупированном Крыму. Оккупация изолировала регион. Все международные связи оказались оборваны. Любое ведение бизнеса там сопряжено с угрозой санкций, а любая публичная жизнь требует присяги новым флагам.

И точно такой же процесс теперь происходит с Беларусью. Ее госкомпании становятся токсичными. Ее единственный ресурс – это российский бюджет. Любая социальная активность возможна лишь с одобрения вертикали, а любое несогласие чревато тюремными сроками.

Лукашенко превращает свою страну в один большой Крым. Вычеркивает Беларусь из цивилизованного пространства.

С той лишь разницей, что Крым был оккупирован Москвой, а Лукашенко сам готов положить свою страну к кирпичным стенам Кремля ради сохранения режима личной власти. Причем, напряжение будет лишь усиливаться.

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С каждой новой итерацией режим Лукашенко будет входить в конфронтацию со здравым смыслом. Западный санкционный пакет против госкомпаний Беларуси будет лишь расти. И в этот момент Украина окажется перед серьезным этическим выбором.

7 лет назад оккупация Крыма застала нашу страну врасплох – и официальный Киев еще много месяцев определялся с границами допустимого. Мы спорили о том, можно ли торговать с оккупированным полуостровом. Допустимо ли поставлять туда электроэнергию и поддерживать железнодорожное сообщение.



Режим Лукашенко снова заставит Украину выбирать / Фото ТАСС

Мы ломали копья, кого считать финальным бенефициаром такого взаимодействия: простых людей или оккупационную администрацию.

Узурпация власти в Беларуси ставит перед Украиной точно такие же этические дилеммы:

Где допустимые границы взаимодействия с официальным Минском?

Можно ли покупать нефтепродукты, произведенные на госзаводах соседней страны?

Подобная торговля облегчает жизнь простым беларусам или укрепляет режим Лукашенко?

После аннексии Крыма Украина училась увязывать воедино логику и этику. Требовала от западных партнеров последовательности и принципиальности. Настаивала на сохранении санкций против страны-агрессора и критиковала тех, кто призывал вести бизнес as usual.

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Киеву вернулся "бумеранг"

Теперь этот бумеранг вернулся. И официальному Киеву рано или поздно придется примерить на себя роль среднестатистической европейской страны, вынужденной после 2014 года ограничить свое торговое взаимодействие со страной-нарушителем.

Уж коли мы требовали от всех остальных верности ценностям, то самое время платить взаимностью. И любая половинчатость в этом вопросе будет играть не в пользу официального Киева.

7 лет назад Украина оказалась в роли страны, требующей от остальных принципиальности. А сегодня эту принципиальность придется проявлять уже нам самим.

Санкции против режима Лукашенко неизбежно аукнутся неудобствами, издержками и ростом цен, а потому они станут показательным тестом на зрелость. Проходить который будут не только украинские власти, но и граждане. Каждый сможет почувствовать себя в роли европейского обывателя, от которого мы требовали не путать ценники с ценностями.