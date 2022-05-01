Это, собственно, то благодаря чему Лукашенко удалось пройти 2015-й год, когда были позапрошлые президентские выборы.

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Лукашенко или Путин

Именно потому, что вся его предвыборная стратегия основывалась на том, что нужно выбирать либо его, либо Путина на танке. Тогда многие даже из искренних противников Лукашенко сделали логичный выбор в его пользу.

Мол, давайте, еще чуть-чуть Лукашенко пусть побудет. Он реально лучше, чем Путин на танке. Тогда люди не протестовали по понятным причинам. К позапрошлому году стало очевидно, что опыт Крыма никуда не делся, как и угроза Путина.

В белорусском обществе было понимание, что угроза российского вмешательства сохранялась и в 2020 году. Тогда белорусы сказали, что нет, мы не готовы терпеть дальше, будем протестовать. Понимая все риски.

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У Москвы были планы по оккупации Беларуси

В то время среди белорусской оппозиции было осознание того, что категорической антироссийской позиции занимать нельзя, учитывая высокую вероятность как раз этого российского вторжения. Главным было свергнуть режим Лукашенко.

Они делали ставку на то, чтобы убедить Путина в собственной безвредности для России, чтобы тот не думал нападать, потому что у Москвы действительно были такие планы на случай силового развития протестов.

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