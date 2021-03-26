Лукашенко поручил создать в Беларуси "самую лучшую" COVID-вакцину
Вероятно, Беларусь создаст собственную вакцину против коронавируса. Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко хочет, чтобы это сделали как можно быстрее, в том числе и лучше.
Источник:Belta
Лукашенко встретился с министром здравоохранения Беларуси Дмитрием Пиневичем и дал соответствующее поручение.
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Что говорит Лукашенко
Политик отметил, что хочет только лучшую вакцину.
Почему самую лучшую – потому что опыт уже есть. И у русских, и у европейцев, и у китайцев, и у индусов. Многие уже производят эти вакцины. Мы уже кое-что знаем, мы не на голом месте это делаем,
– заявил Лукашенко.
Он добавил, что в случае необходимости Китай готов помочь Беларуси в этом.
Когда разработают белорусскую вакцину
Лукашенко поинтересовался сроками, когда смогут разработать отечественную вакцину. По его словам, планируется, что ее получат в "будущем году".
К этому времени в Беларуси собираются вакцинировать 60% населения, но иностранной вакциной, а также той, которую в стране делают по российским технологиям.
"У нас спокойно идет все. Вакцин хватает. Желающих прививаем. Врачей, учителей, торговых работников, кто имеет непосредственный контакт, мы обеспечиваем вакцинами российскими и китайскими. Есть и другие предложения, но нам пока хватает этого", – утверждает чиновник.
Кроме того, он анонсировал, что в Беларуси хотят ввести возможность прививаться платно. Лукашенко подытожил, что эпидемическая ситуация в стране неплохая.
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