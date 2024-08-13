Политолог Олег Лесной рассказал 24 Каналу, что тема Курщины является особенно неприятной для Владимира Путина. Поэтому ее надо информационно "перебить" и отвлечь внимание общественности.

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Что означают заявления Лукашенко

Россияне всегда используют похожую тактику, чтобы сместить фокус внимания с одного события на другое. Они начинают говорить о якобы большей и более серьезной угрозе.

Лукашенко давно является инструментом проведения ИПСО российскими спецслужбами. Он уже не столько президент, сколько неплохой ИПСОшник среднего уровня, – отметил политолог.

Поэтому его заявления могут быть направлены на украинскую армию, чтобы заставить ее оставаться вблизи белорусской границы, а не приобщаться к людям на Курщине. К тому же белорусский диктатор прекрасно понимает, что если хотя бы один танк пересечет нашу границу, то недалеко от Украины есть нефтеперерабатывающий завод. Он может быстро перестать работать.

Картинка с обгоревшими БПЛА, которые лежат на абсолютно зеленой траве, – это очередная брехня. Россия пытается "перебивать" Курск не только белорусским кейсом, но и ситуацией с подрывом на Запорожской АЭС,

– добавил политолог.

Путни хочет, чтобы в повестке дня стояла ядерная безопасность, а не прорыв границы. Поэтому и запустил сразу два ИПСО. К тому же это возможность отвлечь внимание международных партнеров Украины.

Лукашенко боится проигрыша России

Белорусский диктатор заявил, что в таком случае, к войне присоединятся страны СНГ, которые якобы должны расправиться с Украиной. Такое неоднозначное заявление только подтверждает, что Лукашенко боится и не верит в победу Путина.

Он знает, что как только Россия упадет, то ему будет несладко. Ему вспомнят, откуда шли танки, а не тракторы,

– отметил Олег Лесной.

Тогда страны СНГ действительно будут помогать россиянам, но едой, восстановлением. Ведь для нормального дальнейшего существования придется много всего сделать.

"Поэтому Лукашенко уже сейчас начинает выигрывать себе какие-то "нюансы", чтобы его пожалели, но он совершил ошибку, которую никто не простит. Он стал полноценным участником войны против Украины, поэтому скамья подсудимых для него зарезервирована, – подытожил Лесной.