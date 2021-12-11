По словам диктатора, это лишь малая часть того, что подготовили США для того, чтобы превратить Беларусь в Украину. Так вот, после того как это якобы не получилось, по словам Лукашенко, белорусской оппозиции в США отдали приказ устроить теракты по всей стране.

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Мол, это должно было помочь Западу склонить Беларусь к демократизации.

Но возникает вопрос – а зачем всё это Западу? И у Лукашенко нашелся ответ. Таким образом США и НАТО пытались выйти к границам России, чтобы в будущем напасть на неё. То есть Лукашенко уже слово в слово повторяет все мантры, которые заученно озвучивает Путин.

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Лукашенко в истерике

Такая истерика у Лукашенко появилась не только по причине давления из Кремля. Накануне Лукашенко, выступая на заседании так называемого Евразийского экономического совета, стал умолять лидеров Армении, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Кубы не вводить против Беларуси санкции, как это уже сделал Запад.

И такие просьбы от Лукашенко звучат не спроста, ведь, похоже, совсем скоро режим диктатора может столкнуться уже с 6 пакетом санкций от Запада.

Дело в том, что после бандитского захвата самолета Ryanair с оппонентом Лукашенко Протасевичем на борту в мае, в Польшу сбежал один из диспетчеров аэропорта в Минске, который был свидетелем посадки самолета.

Так вот, этот самый беглый диспетчер, в подробностях рассказал польской полиции о том, как КГБ Беларуси непосредственно руководила захватом авиалайнера в небе.

Более того. При посадке именно КГБшники руководили полетом, попутно связываясь с начальством.

Слова директора Департамента нацбезопасности Польши, который и допрашивал диспетчера, приводит издание The New York Times.

И чтобы не было сомнений в правдивости этих показаний, оказалось, что это тот самый диспетчер Олег Галегов, который лично сообщал пилоту самолета Ryanair о том, что на его борту находится бомба, а потому авиалайнеру необходимо сесть именно в Минске.

Да, это тот самый диспетчер, который вел весь диалог с пилотами самолета и позже сбежал из Беларуси.

О чем говорится

Здесь коротко напомню историю инцидента. 23 мая белорусский режим захватил самолет Ryanair, который летел в Вильнюс.

Формальной причиной посадки якобы было сообщение о том, что на борту заложена бомба.

Позже Лукашенко даже заявлял о том, что власти получили письмо от боевиков ХАМАС о том, что те готовы взорвать самолет.

На борту оказался оппонент Лукашенко и один из сооснователей оппозиционного медиа NЕХТА – Роман Протасевич со своей девушкой. Сразу после их ареста, самолет двинулся дальше в Вильнюс.

И вот теперь Польша готовится к суду против режима Лукашенко. И если суд придет к выводу, что захват самолета был террористическим актом, Лукашенко ждет еще один пакет санкций и еще большая изоляция.