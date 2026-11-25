Как сообщает издание Le Point, французская журналистка напомнила Александру Лукашенко о разрешении использовать территорию Беларуси в качестве тыловой базы для российских военных операций в 2022 году. Тот назвал такую формулировку абсолютно неточной и сразу достал подготовленную карту.

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Какие подробности?

"Вот я специально взял карту Беларуси, чтобы вы понимали", – сказал Лукашенко и начал указывать на места в Брестской и Гомельской областях, где перед вторжением проходили совместные учения.

Он также признал справедливость предупреждений со стороны разведки США об угрозе боевых действий. По его словам, западные страны заблаговременно били тревогу из-за концентрации подразделений вблизи украинской границы.

"Правильно предупреждали. Я, например, не верил, что это может быть", – согласился Лукашенко во время разговора.

Объяснение маневров в направлении Киева и обвинения в адрес Украины

Описывая наступление российских сил на украинскую столицу, Лукашенко заявил о якобы спонтанном решении командования России двигаться на юг. Он пытался убедить собеседницу, что войска развернулись без его ведома.

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"Затем эти войска, которые уже были здесь сосредоточены, почему-то повернули на Киев и решили через Киев вывести свои войска. Ну, я так в шутку говорю", – отметил он.

После этого Лукашенко в очередной раз заявил, что не несет ответственности за полномасштабное вторжение. Он подчеркнул, что российский Генштаб не информировал его о планах нападения, ведь это была исключительно операция Кремля.

"А давайте так, по-человечески: почему я должен был останавливать русских и воевать за Украину? Украина уже находилась в состоянии войны с Беларусью", – добавил Лукашенко, пожаловавшись на санкции 2020 года.

Изменение заявлений с начала полномасштабного вторжения

Риторика Лукашенко существенно изменилась по сравнению с началом 2022 года. До нападения он уверял, что война продлится три-четыре дня, а в марте того же года утверждал, что нанес "превентивный удар", поскольку Украина якобы планировала провести атаку на белорусские позиции.

Как уже сообщалось на нашем сайте, Александр Лукашенко также цинично призвал не называть Владимира Путина агрессором.

Кроме того, напомним, ранее мы писали, что Лукашенко допустил вывод ядерного оружия из Беларуси, если возникнет необходимость достижения договоренностей по вопросам безопасности.