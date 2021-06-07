В ответ украинский МИД грозит соседскому диктатору Гаагой – на пару с Путиным… Словом, времена белорусского нейтралитета в украино-российском противостоянии уходят в прошлое.

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Александр Григорьевич перестает быть просто авторитарным правителем

Он становится явным сателлитом Москвы и открытым недругом Украины. И это не может не отразиться на восприятии Бацьки в нашем обществе.

В феврале 2021-го Лукашенко все еще оставался самым популярным среди украинцев зарубежным лидером: ему доверяли 36% наших сограждан. Белорусский вождь дискредитировал себя подавлением массовых протестов (в позапрошлом году его рейтинг в Украине зашкаливал за 60%), но все равно намного опережал Путина, чья популярность после начала войны не превышает 15%.

Сохраняя нейтралитет, Бацька импонировал тем из нас, кого привлекали авторитарные методы, но отталкивала вражеская Россия. Деспотичного Александра Григорьевича можно было уважать, оставаясь патриотом. Его можно было хвалить, не нарываясь на обвинение в предательстве. Его можно было ставить в пример как "сильного лидера" и "крепкого хозяйственника". Многие радикальные националисты считали, что альтернативы соседскому вождю нет, и что железная воля Лукашенко спасает независимую Беларусь от полного поглощения Москвой.

Но теперь Александр Григорьевич и Владимир Владимирович сливаются в единое целое.

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Уважение к Лукашенко становится таким же маркером антипатриотизма, как и симпатии к Путину. И кивать на Бацьку, требуя наведения в порядка в Украине, больше не комильфо.

Кто займет в массовом сознании нишу, освобождаемую белорусским диктатором? Кто станет для украинцев новым нейтральным примером "сильной руки"? Северное направление с Минском и Москвой для нашей страны потеряно. Образцового "сильного лидера" можно было бы поискать на востоке – среди авторитарного руководства бывших советских республик. Но деспотические режимы вроде узбекского или туркменского для нас чересчур экзотичны.

Кто похож на Лукашенко

Более или менее близким выглядит разве что азербайджанец Ильхам Алиев, да и то с оговорками. Западные соседи могут предложить Украине только лайт-версию "сильной руки".

Конечно, и Виктор Орбан, и Анджей Дуда любят играть мускулами, заниматься популизмом и демонстрировать свою независимость от Брюсселя. Но до планки, установленной авторитарным белорусским Бацькой, не дотягивает ни один, ни другой.

Пожалуй, наиболее перспективной кандидатурой представляется герой с юга – Реджеп Эрдоган. У бессменного турецкого лидера все в порядке и с авторитаризмом, и с крепким хозяйствованием, и, что особенно важно, с внешнеполитическим курсом. Президент Эрдоган легко пренебрегает правами человека и не церемонится с политической оппозицией – и в то же время не боится конфликтовать с Москвой, продает Украине ударные беспилотники и категорически осуждает российскую аннексию Крыма.

Этого вполне достаточно, чтобы отчасти заменить Александра Лукашенко в качестве приемлемого для украинцев примера "сильной руки". Как известно, свято место пусто не бывает.