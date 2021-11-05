Думаю, именно потому и было решено провести на оккупированном полуострове заседание так называемого "Высшего государственного совета союзного государства"... причем кремлевские маразматы настолько важное значение придавали этому мероприятию, что даже вытащили для такого дела из бункера своего верховного плешивого карлика…

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Формально, главным содержанием этого заседалова стало подписание карликом и "минским автоматчиком"... 28-и программ так называемой "интеграции" Беларуси и РФ... А проще говоря, программ установления тотального контроля кремлёвских элит над Беларусью…

Понятное дело, что такое "знаменательное" событие должно было проходить при непосредственном участии обеих "вождей" и предполагалось, что "фюрер всего беларусКАГА народа" таки прибудет для этого на территорию Крыма... но внИзапно, вполне логичный и традиционный протокол, пришлось ломать ко всем чертям... и подписывать все эти папиры онлайн... так сказать, "через мониторы".

Если сам Х*йломЭн Первый... "подписывал" из оккупированного Севастополя, куда он и прибыл специально... то вот охотник за летающими литовскими канистрами предпочел изображать из себя подписанта и одновременно вещателя "гениальных" мыслей... из своих минских пенатов…

Понятное дело, что благодаря этому общее и частное впечатление от этого "заседания Высшего госсовета" получилось не таким, на какое рассчитывали его организаторы. Более того, оно еще было и усугублено откровенным троллингом и издевательством ЛукашенкИ над бункерным сидельцем... по поводу своего отсутствия на крымском заседании…

Учитывая тот факт, что прибытие ЛукашенкИ в Крым фактически означало бы официальное признание им аннексии полуострова Россией... и Кремль в этом отношении приложил достаточно много усилий... отсутствие его на этом крымском збиговыську стало своеобразным пинком по очень воспаленному самолюбию Кремля…

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Более того, Лукашенко во время заседания Госсовета союзного Государства "по монитору" вообще начал издеваться над этим и заявил, что очень "хочет в Крым, но, сц*кО, пока не может..."

"Украина закрыла для нас небо и мы не можем попасть в Крым через Украину. Владимир Владимирович обещал меня взять, и уехал без меня" (с) Фееричная фраза и фееричное же "объяснение" (надо признать, откровенно издевательское) своего отказа от весьма сомнительного "удовольствия" поручкаться с мелкопришибленным кремлевским чекистом на оккупированной тем территории ...

Нет никакого сомнения, что Кремль (а я подозреваю, и сам Путин) возлагали на эту поездку и заседалово очень и очень большие надежды, в плане признания полуострова "браЦко-союзной" Беларусью российским... но у них явно, пока не выходит... и думаю, в ближайшее время, вряд ли выйдет... Ибо, уже всем понятно, что ЛукашенкА отчаянно торгуется с Кремлем по этому вопросу…

Маловероятно, что "минский автоматчик" в этом вопросе в долгосрочной перспективе все-таки устоит... думаю кремленоиды его рано или поздно уломают... Но всем очень интересно, чего это будет стоить самому Кремлю...