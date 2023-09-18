Об этом Лукашенко высказался 17 сентября, выступая на "патриотическом" форуме по случаю Дня народного единства. Диктатор заявил, что при необходимости до конца будет защищать свою землю.

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Сегодня над нами, как и накануне Великой Отечественной войны, кружат стервятники. Кружат вокруг белорусских, российских и украинских земель. Готовы хоть с дьяволом заключить союз, чтобы занять больше места на политической карте мира,

– сказал Лукашенко.

Самопровозглашенный лидер также добавил, что единство для белорусов – "главное условие сохранения государства, а значит, вопрос выживания как нации".

Лукашенко добавил, что Беларусь якобы не намерена вмешиваться в жизнь соседних государств и белорусский народ "по сути не может быть агрессором". При этом он пригрозил, что в случае агрессии против Беларуси она не будет "рисовать каких-то красных, желтых, черных или голубых линий".

Участие Беларуси в войне против Украины

Белорусский диктатор в своих рассказах о стервятниках почему-то не вспомнил тот факт, что именно территория Беларуси стала для России фактически плацдармом для вторжения в Украину, и что именно из их аэродромов враг запускал атакующие украинские города ракеты.

Недавно, 13 сентября, Европарламент большинством голосов принял резолюцию, которой признал Лукашенко причастным к агрессии против Украины. Они также требуют для него ордера для ареста от Гааги.