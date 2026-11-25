Лукашенко призвал не считать Путина агрессором / Getty Images
Лукашенко призвал не изображать Путина агрессором, несмотря на развязанную им войну. Он признал начало боевых действий, однако заявил о схожей способности и со стороны Макрона.
Об этом самопровозглашенный белорусский лидер заявил в интервью изданию Le Point.
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Что именно сказал Лукашенко о Путине?
Александр Лукашенко обратился к аудитории с призывом пересмотреть свое восприятие кремлевского лидера. Он подчеркнул, что не считает поступки и поведение Путина проявлением личной агрессии.
Вы мне скажете: "Что ты имеешь в виду? Он начал войну". Да, он начал войну, но разве Макрон не мог бы ее начать?
Таким сопоставлением он попытался оправдать полномасштабное вторжение и сместить акцент на действия западных лидеров.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что Минск якобы не воюет против Украины и поддерживает контакты с украинской стороной. В то же время он оправдался за то, что не остановил российские войска в начале полномасштабного вторжения.
Лукашенко объяснил это тем, что Украина, мол, раньше ЕС ввела санкции против Беларуси и закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов.
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