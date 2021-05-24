Россия превращается в государство-террорист, когда убивает попутно граждан ЕС и Британии, пытаясь убить своих граждан, которые считаются врагами режима и взорвать оружие, которое предназначенно для Украины.
Интересно Лукашенко окончательно перешел красную линию: почему Путину это выгодно
От действий диктаторов страдают не только граждане их стран.
Но, прежде всего граждане России и Беларуси. Беларусь в заложниках у своего правителя-узурпатора, диктатора и убийцы Лукашенко.
А Лукашенко в заложниках у Путина, потому что нереформированая экономика Беларуси не жизнеспособна без постоянных дотаций из России.
А ниже динамика реальных доходов россиян до и после аннексии Крыма и войны, которую они развязали в Украине. Реальные доходы россиян с тех пор постоянно снижаются. Вот это государственность, да?
Доходы россиян падают после оккупации Крыма / Фото Сергея Фурсы
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Что тут причина, а что следствие – уже решайте сами.
П.С. И да, как бы это ни было парадоксально, реальные доходы украинцев сейчас на самом высоком уровне за всю историю, как и средняя зарплата в долларах. Даже несмотря на войну, которую против нас развязал один из безумных диктаторов. Р
Реальные доходы украинцев постоянно растут с 2015 года.
Это к вопросу о правильности цивилизационного выбора, сделанного на Майдане и эффективности реформ, которые проводились с 2015 года вместе с нашими западными партнерами.
А если бы Украина еще и не саботировала сотрудничество с МВФ...