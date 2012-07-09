Лужков планирует создать образцовое предприятие по разведению овец. На данный момент он уже выкупил и взял в аренду пять тысяч гектаров земли, где собирается выращивать пять тысяч голов овец.

Бывший мэр не смог договориться с основным владельцем ОНКХ Владимиром Евтушенковым. А о том, что Юрий Лужков является главным претендентом на место руководителя компании, писали РБК daily и Forbes.

Еще в феврале, давая интервью одной российской газете, Юрий Лужков заявил, что занимается "сельским хозяйством для души".