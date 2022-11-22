В сети львовяне и львовянки делятся красивыми фотографиями. Львов в такое время – отличная локация для встречи с чудесами.

Красиво В Киеве и Львове – зимняя сказка: фото первого снега в городах

Журналисты 24 канала прогулялись по городу, чтобы показать вам эти фотографии.

Львов окутал туман
Львов окутал густой туман / Фото Марьян Чупак

В это время упоминаются все местные легенды и рассказы Улочки – в позолоте света фонарей.

Львов окутал туман
В последние вечера ноября город становится магическим / Фото Марьян Чупак

Туман придает загадочность каждой местной локации.

Львов окутал туман
Сказочный Львов кутается в туман / Фото Жанны Клименко
Львов окутал туман
Тарас Григорьевич в вечернем тумане / Фото Жанны Клименко
Львов окутал туман
Кажется, что город посетили чудеса / Фото Юлии Гриценко
Львов окутал туман
Некоторые улицы города окутывает тьма из-за плановых отключений / Фото Alex Storozhuck
Львов окутал туман
Львов окутал густой туман / Фото Дарьи Жданович
Спасатели предупреждают, что туман во Львове будет до конца суток 22 ноября и в начале суток 23 ноября. Местных жителей призывают быть осторожными. Кроме того, сообщают об гололедице.