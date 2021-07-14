Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00.
Интересно На Львовщину надвигается чрезвычайная жара: прогноз погоды на 13 – 17 июля
Где во Львове не будет света с 9:00 до 17:00
- улица Буцманюка – дома № 92а, 92д;
- улица Владимира Великого – дома № 33, 59б, 61, 63, 65, 71, 73, 79;
- улица Винница – дома № 41, 42 – 65, 43, 43а, 43б, 104, 106, 108 – 115, 117 – 130, 132 – 144, 146 (парные);
- улица Волошковая – дома № 4, 12;
- улица Глубокая – дома № 16, 18, 27, 29;
- улица Городоцкая – дом № 65;
- улица Ефремова – дом № 79;
- улица Замарстыновская – дома № 214, 226, 233, 240;
- улица Заозерная – дома № 2 – 9, 11 13, 15, 17, 21 – 29а (нечетные), 33, 35, 35а, 39, 43;
- улица Зеленая – дома № 278, 285, 287, 289а, 293, 295 – 313 (нечетные);
- улица Киевская – дома № 1, 7, 9;
- улица княгини Ольги – дома № 106, 112;
- улица Левинского – дома № 1, 2, 3, 4, 6;
- улица Лычаковская – дома № 88, 92, 100а, 102, 106, 106а, 119, 129, 130, 139, 135, 143, 145, 147, 147А, 151, 261 – 281 (нечетные);
- улица Лесная – дома № 1, 2б, 6, 7, 8;
- проезд Луговой – дом № 5;
- улица Научная – дом № 48;
- улица Подлесная – дома № 3, 7, 9, 11, 20;
- улица Полудневая – дома № 1, 3;
- улица Пролесковая – дома № 23, 27, 27б, 27А, 33, 35, 37, 41, 41а;
- улица Просторая – дом № 12;
- улица Топольная – дом № 4;
- улица Холодная – дома № 13, 15 – 21, 25, 25а, 42, 43, 47, 52, 54а, 54б, 60, 62, 66, 66а, 72, 78 – 88, 90, 92, 104;
- улица Холодная-боковая – дом № 1;
- улица Чупринки – дома № 63, 68, 74, 76 – 84.