Все эти пациенты находились в хирургическом корпусе. Сейчас опасности для медработников и пациентов больницы – нет.

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Какая ситуация в больнице, куда прислали мины, сейчас

Василий Транквальтер, главный врач заведения, подтвердил, что сейчас угрозы для больницы и ее пациентов нет. Медучреждение работает в штатном режиме.

Было эвакуировано ориентировочно 160 человек, это хирургический корпус больницы Луки. Это открытое пространство, лестничная площадка, по которой спускаются люди в укрытие,

– сказал Транквальтер.

Он также отметил, что во время тревоги – это доступное место для всех, кто может быть спущен в укрытие, и кто желает спуститься в укрытие.

К слову, сначала об интересной посылке, поступившей в больницу Святого Луки, сообщили во Львовском городском совете. Там отметили, что на месте работают все соответствующие службы, а дело будут расследовать правоохранители.

Мэр Львова Андрей Садовый, реагируя на этот инцидент, специалисты установили, что мины были учебными. В конце концов, по словам львовского главы, работники правоохранительных органов расследуют кто, как и с какой целью передал эту посылку в больницу.