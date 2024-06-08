Девушка уже призналась в содеянном, а владельцы поврежденных автомобилей написали заявления. Об этом сообщили в Патрульной полиции Львовской области, передает 24 Канал.

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Во Львове девушка повредила 6 автомобилей

Инспектор Святослав Герчаковский из отдела по связям с общественностью проснулся около 4 часов утра от криков и звука разбитого стекла на улице Якова Головацкого.

Когда патрульный выбежал на балкон, увидел разбитые авто соседей. Тот, кто их разбил, успел убежать, но очевидцы описали личность и указали направление, куда пошла.

Во Львове девушка разбила 6 авто / Фото патрульной полиции

Полицейский сразу же отправился на поиски. И на одной из соседних улиц обнаружил девушку, похожую по описаниям.

21-летняя молодая женщина призналась в содеянном. Владельцы 6 автомобилей: Ford Focus, ВАЗ, Peugeot, Volkswagen, Renault и Fiat написали заявления,

– сообщили в Патрульной полиции.

Также отметили, что патрульный задержал вероятную злоумышленницу в свободное от службы время, по горячим следам. Кстати, на опубликованных фото видно, что у автомобилей разбиты задние окна.

Интересно! В 2020 году в Печерском районе Киева неизвестные разбили с десяток автомобилей. Выбили лобовое стекло и забрызгали капоты бурой субстанцией. Среди разбитых было несколько элитных иномарок.